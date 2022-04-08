Хабиб: «Ровно 4 года назад моя мечта в этом спорте сбылась, а все, что было дальше – уже история»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Эл Яквинта Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил об одном из самых главных боев в карьере.

В 2018-м Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом.

«Ровно 4 года назад моя мечта в этом спорте сбылась, а все, что было дальше — уже история», – написал россиянина в соцсетях.

Хабиб завершил карьеру в 2020-м после победы над Джастином Гейджи.

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