Бывший чемпион в легком весе вспомнил об одном из самых главных боев в карьере.

В 2018-м Нурмагомедов победил и стал чемпионом.

«Ровно 4 года назад моя мечта в этом спорте сбылась, а все, что было дальше — уже история», – написал россиянина в соцсетях.

Хабиб завершил карьеру в 2020-м после победы над Джастином Гейджи.

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