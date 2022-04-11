Стерлинг – Яну: «Трилогия в 2023 году»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова Петра Яна после их боя на UFC 273.
«Жизнь продолжается. Цель остается прежней! Спасибо за поддержку», – написал россиянин.
«Трилогия в 2023 году», – ответил Стерлинг.
На UFC 273 Стерлинг победил Яна раздельным решением судей.
А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом
Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?