Стерлинг – Яну: «Трилогия в 2023 году»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова Петра Яна после их боя на UFC 273.

«Жизнь продолжается. Цель остается прежней! Спасибо за поддержку», – написал россиянин.

«Трилогия в 2023 году», – ответил Стерлинг.

На UFC 273 Стерлинг победил Яна раздельным решением судей.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?

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