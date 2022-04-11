Сергей Харитонов: «Советую Яну не болтать, а больше тренироваться»

Теги легчайший вес UFC MMA Сергей Харитонов Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Петра Яна на UFC 273.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей и после боя сказал, что его ограбили.

«Согласен с решениями судей. Первый раунд был неоднозначным, обычно в равном раунде победу отдают чемпиону. Второй и третий выиграл Стерлинг в одну калитку, а четвертый и пятый выиграл Ян. Даже при равном количестве победу отдают чемпиону.

Здесь все четко. Нет никакого неправильного судейства. Я Пете советую не болтать, а больше тренироваться.

Это мы, которым по 40, 41, 42 года, на закате карьеры можем что-то болтать, а ему надо больше тренироваться», – сказал Харитонов.

А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом

Петр Ян обратился к фанатам после проигрыша Стерлингу: «Бой сложился так, как сложился. Еще подеремся»

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