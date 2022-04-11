Сергей Харитонов: «Советую Яну не болтать, а больше тренироваться»

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Петра Яна на UFC 273.
Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей и после боя сказал, что его ограбили.
«Согласен с решениями судей. Первый раунд был неоднозначным, обычно в равном раунде победу отдают чемпиону. Второй и третий выиграл Стерлинг в одну калитку, а четвертый и пятый выиграл Ян. Даже при равном количестве победу отдают чемпиону.
Здесь все четко. Нет никакого неправильного судейства. Я Пете советую не болтать, а больше тренироваться.
Это мы, которым по 40, 41, 42 года, на закате карьеры можем что-то болтать, а ему надо больше тренироваться», – сказал Харитонов.
А кто засудил Яна? Одного давно требуют уволить за неадекватные решения, второй – дебютант с крошечным опытом
Петр Ян обратился к фанатам после проигрыша Стерлингу: «Бой сложился так, как сложился. Еще подеремся»