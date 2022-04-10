Шлеменко – о поражении Яна: «Петр много промахивался, а Стерлинг его хорошо обхитрил»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко высказался о поединке за титул в легчайшем весе между и Петром Яном. Победу раздельным решением судей одержал американец.

«Ян много промахивался. Если сидеть и пристально смотреть, изучая все, то можно посчитать, что Стерлинг – красавец, потому что он уклонялся, нырял, добавлял финты.

Петя действовал более жестко, прямолинейно, пер, но при этом Стерлинг его хорошо обхитрил.

Ребята, всегда оценивается концовка. Спору нет, может, Стерлинг не потряс Петю, но последний щелчок был от него. На судей он произвел впечатление», – считает Шлеменко.

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