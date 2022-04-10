Дэйна Уайт – о третьем бое Стерлинга и Яна: «Реванш мы делать не будем, мы думаем о бое Алджамейна и Диллашоу»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не будет организовывать немедленный реванш между и .

Напомним, что бойцы встретились в со-главном событии UFC 273, где американец одержал победу раздельным решением судей.

«Я думаю, что реванш Стерлинга и Яна мы делать не будем. Петр – сильный боец, один из самых жестких в дивизионе, и этот бой никуда от него не уйдет. Мы думаем сделать бой Стерлинга и Диллашоу», – сказал Уайт.

Дэйна Уайт раскритиковал решение отдать победу Стерлингу: «Судьи провалились. У меня получилось 3-2 по раундам в пользу Яна»

Петр Ян – о поражении Стерлингу: «Я считаю, что выиграл. Вы меня обокрали»