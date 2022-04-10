Петр Ян обратился к фанатам после проигрыша Стерлингу: «Бой сложился так, как сложился. Еще подеремся»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян обратился к подписчикам в соцсетях после поединка с .

Россиянин бился за титул неоспоримого чемпиона, однако проиграл американцу раздельным решением судей.

«Спасибо всем за вашу поддержку! Пишете, поддерживаете. Да, бой сложился так, как сложился, не в нашу пользу.

Будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается. Еще подеремся! Всем большое спасибо», – сказал Ян.

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