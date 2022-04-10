Стерлинг вызвал Диллашоу на бой: «Ти Джей Допингшоу, ты следующий, ублюдок»

Чемпион UFC в легчайшем весе назвал имя своего следующего соперника.

Им должен стать Ти Джей Диллашоу, вернувшийся в октагон после дисквалификации за применение допинга. Последний поединок Ти Джей провел летом 2021 года, победив Кори Сэндхагена.

«Ти Джей Диллашоу, ты где, мать твою? Ты следующий. Ти Джей Иглашоу, Ти Джей Допингшоу, Ти Джей как бы тебя там ни звали, готовься, скоро я с тобой разберусь, ублюдок», – сказал Стерлинг.

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