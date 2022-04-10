Стерлинг – о победе над Яном: «Петр опасен, он надрал мне задницу в последних раундах»

Неоспоримый чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мыслями после победы над Петром Яном в поединке за титул.
Напомним, что бойцы встретились в со-главном бою UFC 273, американец был сильнее раздельным судейским решением.
«Я знаю, что перед этим боем все во мне сомневались, люди списывали меня со счетов после первого поединка, но я им говорил, что это была ошибка.
У меня был очень жесткий оппонент Петр Ян. Он опасен, он всегда выходит биться. Он заставил меня поработать, надрал мне задницу в 4-м и 5-м раундах, но в этом вся прелесть бойцовской игры», – сказал Стерлинг.
Дэйна Уайт раскритиковал решение отдать победу Стерлингу: «Судьи провалились. У меня получилось 3-2 по раундам в пользу Яна»
Петр Ян – о поражении Стерлингу: «Я считаю, что выиграл. Вы меня обокрали»