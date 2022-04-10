Стерлинг – о победе над Яном: «Петр опасен, он надрал мне задницу в последних раундах»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Неоспоримый чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мыслями после победы над Петром Яном в поединке за титул.

Напомним, что бойцы встретились в со-главном бою UFC 273, американец был сильнее раздельным судейским решением.

«Я знаю, что перед этим боем все во мне сомневались, люди списывали меня со счетов после первого поединка, но я им говорил, что это была ошибка.

У меня был очень жесткий оппонент Петр Ян. Он опасен, он всегда выходит биться. Он заставил меня поработать, надрал мне задницу в 4-м и 5-м раундах, но в этом вся прелесть бойцовской игры», – сказал Стерлинг.

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