Жена Петра Яна – о поражении мужа: «Он все равно чемпион и самый крутой боец»

Юлия Ян, супруга бойца UFC Петра Яна, высказалась о поединке россиянина против .

Бойцы боролись за титул в легчайшем дивизионе, победу раздельным решением судей одержал американец.

«Спасибо всем за слова поддержки! Мой муж – все равно чемпион и самый крутой боец, кто бы что ни говорил! Мы свое еще возьмем!» – написала Юлия Ян в соцсетях.

Петр Ян обратился к фанатам после проигрыша Стерлингу: «Бой сложился так, как сложился. Еще подеремся»

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