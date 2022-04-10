Жена Петра Яна – о поражении мужа: «Он все равно чемпион и самый крутой боец»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Юлия Ян, супруга бойца UFC Петра Яна, высказалась о поединке россиянина против Алджамейна Стерлинга.

Бойцы боролись за титул в легчайшем дивизионе, победу раздельным решением судей одержал американец.

«Спасибо всем за слова поддержки! Мой муж – все равно чемпион и самый крутой боец, кто бы что ни говорил! Мы свое еще возьмем!» – написала Юлия Ян в соцсетях.

Петр Ян обратился к фанатам после проигрыша Стерлингу: «Бой сложился так, как сложился. Еще подеремся»

Стерлинг – о победе над Яном: «Петр опасен, он надрал мне задницу в последних раундах»

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