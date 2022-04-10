Стерлинг – о победе над Яном: «Все, кто сомневался во мне: кто смеется теперь? Где ваши клоунские эмоджи?»

Чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что удовлетворен победой, добытой в поединке против .

«Моя семья, друзья, команда здесь, моя невеста, моя мама. Так что эмоции меня просто переполняют, и это воплощение мечты, которая появилась у меня с тех пор, как я пришел в этот спорт.

Детка, мы сделали это. Сделали так, как я хотел это сделать. В этот раз я перечеркнул все сомнения, показал, что прошлый бой даже близко не отражал то, на что я действительно способен.

Всем, кто сомневался во мне, скажу так: кто смеется теперь? Где ваши эмоджи с клоуном?» – сказал американский боец.

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