Бернс – о поражении Чимаеву: «Пусть все ставят против меня, но у меня огромное сердце»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился мыслями после поединка с Хамзатом Чимаевым.

Бойцы провели бой в главном карде UFC 273, победу единогласным решением забрал швед чеченского происхождения.

«Вся слава Господу, моему спасителю. Мне без разницы, я выхожу биться. Не имеет значения, кто и что думают о моих шансах, я – второй номер в дивизионе, готов драться с любым, без разницы.

Моя цель – стать чемпионом, биться с самыми жесткими парнями. Пусть все ставят против меня, но у меня огромное сердце», – сказал Бернс.

Хамзат Чимаев – о победе над Бернсом: «Я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо»

Видео боя Хамзат Чимаев – Гилберт Бернс на UFC 273