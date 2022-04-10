Чимаев – о Бернсе: «Он чертовски жесткий парень, не знал, что он настолько жесткий»

Непобежденный боец полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев высказался в адрес .

Бойцы провели поединок в главном карде UFC 273, в котором швед одержал победу единогласным решением судей.

«Он чертовски жесткий парень, не знал, что он настолько жесткий. У него бразильское сердце, я знаю бразильцев, у меня много братьев из Бразилии. Эти бразильцы жесткие.

Знал, что Бернс очень силен в начале поединка. Он отработал хорошо все три раунда. Значит, он как следует пахал перед боем», – сказал Чимаев после боя.

Бернс – о поражении Чимаеву: «Пусть все ставят против меня, но у меня огромное сердце»

Хамзат Чимаев – о победе над Бернсом: «Я в крови, я устал, я чувствую боль. Люблю это дерьмо»