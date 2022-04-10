Чимаев – о Бернсе: «Он чертовски жесткий парень, не знал, что он настолько жесткий»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Непобежденный боец полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев высказался в адрес Гилберта Бернса.

Бойцы провели поединок в главном карде UFC 273, в котором швед одержал победу единогласным решением судей.

«Он чертовски жесткий парень, не знал, что он настолько жесткий. У него бразильское сердце, я знаю бразильцев, у меня много братьев из Бразилии. Эти бразильцы жесткие.

Знал, что Бернс очень силен в начале поединка. Он отработал хорошо все три раунда. Значит, он как следует пахал перед боем», – сказал Чимаев после боя.

Бернс – о поражении Чимаеву: «Пусть все ставят против меня, но у меня огромное сердце»

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