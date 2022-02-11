RCC запустит шоу с участием молодых бойцов, где наставниками будут Шлеменко и Исмаилов

Лига RCC сообщила о запуске отборочного турнира для молодых бойцов из России и стран СНГ – RCC Fight Show.

На кону реалити-шоу будет стоять семь долгосрочных контрактов с организацией. Спортсмены будут разбиты на два лагеря, подготовку которых на себя возьмут и Магомед Исмаилов.

Первая квалификация состоится в марте, а основной этап съемок пройдет в апреле. Финал RCC Fight Show запланирован за неделю до боя между Шлеменко и Исмаиловым.

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