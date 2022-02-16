Шлеменко про бой с Исмаиловым: «Не стремно ли выходить на базового борца? Нет, не стремно!»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с Магомедом Исмаиловым, который должен пройти летом на турнире RCC.

«Не стремно ли выходить на базового борца? Нет, не стремно! Я буду делать все, чтобы этот поединок не дошел до решения.

Если вы заметили, Исмаилов провел предыдущий бой тоже против ударника, и чем это закончилось. Минееву же было не стремно. Так же будет и мне. Бой будет в июле, дата плавающая», – сказал Шлеменко.

RCC запустит шоу с участием молодых бойцов, где наставниками будут Шлеменко и Исмаилов

Мага Исмаилов дебютирует в боксе. Но у него нет ударной базы и проблемы с выносливостью, а соперник (Дуродола) – страшный панчер