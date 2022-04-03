Магомед Исмаилов про карьеру в ММА: «Пакую чемоданы и хочу прекратить это»

Российский средневес ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Какие планы? Планирую завязать. Я уже достаточно давно хочу завязать. Я часто об этом уже говорил, и где-то уже мне не по кайфу вновь об этом говорить, так как мне уже неудобно.

Когда часто говоришь, но не делаешь, — это уже как-то не то. Но я пакую чемоданы, и этот процесс для меня чуть-чуть долгим оказался из-за того, что, например, где-то носки не могу найти, где-то — рубашку.

Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это», – сказал Исмаилов.

В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а в феврале 2022-го победил единогласным решением судей в боксерском поединке нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

В июле Исмаилов должен провести бой с Александром Шлеменко на турнире .

Елена Беркова вызвала на бой Исмаилова: «Лысый хищник против лысой львицы!»

Харитонов согласился провести боксерский поединок с Исмаиловым: «Нет проблем»