Шлеменко – о бое с Исмаиловым: «Мне кажется, мы все решили, все должно состояться»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко заявил, что поединок против не сорвется.

«Есть ли факторы, которые могут помешать нашей встрече с Исмаиловым? На самом деле нет. Мне кажется, что все мы решили.

Он человек слова, я человек слова. Надеюсь, что Мага такой же человек слова, поэтому все должно состояться», – сказал Шлеменко.

Напомним, что бой между спортсменами запланирован на лето 2022 года. Организатором поединка выступит промоушен RCC.

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