Костя Цзю: «Уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает»

Теги Константин Цзю легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от реванша Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.

«Я уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы

Слова Стерлинга про допинг у Яна? Стерлинг — болтун. Ему ведь надо что-то сказать, вот он и говорит. Он это делает, чтобы СМИ возбудить. Вы же падкие на это», – сказал Цзю.

Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273.

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