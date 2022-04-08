Костя Цзю: «Уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от реванша и .

«Я уверен, что Ян заберет пояс. Он обязательно это сделает. Даже не сомневаюсь в этом. У Петра намного больше мотивации для победы

Слова Стерлинга про допинг у Яна? Стерлинг — болтун. Ему ведь надо что-то сказать, вот он и говорит. Он это делает, чтобы СМИ возбудить. Вы же падкие на это», – сказал Цзю.

Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля на 273.

Камил Гаджиев: «Думаю, Ян выиграет у Стерлинга досрочно ближе к четвертом раунду»

Стерлинг про допинг у Яна: «Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что он сдал положительный тест?»