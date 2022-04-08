Камил Гаджиев: «Думаю, Ян выиграет у Стерлинга досрочно ближе к четвертом раунду»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.
«Если кто-то думает, что Петра ждет легкая прогулка, то я не соглашусь. Стерлинг будет готов лучше.
Второй бой более принципиальный, чем первый. Преимущество Петра будет заметно в последних раундах.
Прогноз? Думаю, Петр выиграет досрочно где-то ближе к четвертому раунду», – сказал Гаджиев.
Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.
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