Камил Гаджиев: «Думаю, Ян выиграет у Стерлинга досрочно ближе к четвертом раунду»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой и .

«Если кто-то думает, что Петра ждет легкая прогулка, то я не соглашусь. Стерлинг будет готов лучше.

Второй бой более принципиальный, чем первый. Преимущество Петра будет заметно в последних раундах.

Прогноз? Думаю, Петр выиграет досрочно где-то ближе к четвертому раунду», – сказал Гаджиев.

Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля на 273 в Джексонвилле.

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