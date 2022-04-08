Стерлинг про допинг у Яна: «Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что он сдал положительный тест?»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался относительно подозрений об употреблении допинга.

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу – он сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловила Ти Джея, атлетическая комиссия штата Нью-Йорк его поймала.

У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет. Он снялся с первого боя по личным причинам – не знаю, что это значит. Больше никто не снимается с поединков с такой формулировкой.

С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и проходят тест USADA постоянно. Это неидеальная система.

Я никогда не сдавал положительный тест – может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно», – сказал Стерлинг.

9 апреля на UFC 273 Стерлинг и Ян проведут реванш.

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Ян обвинил Стерлинга в запрещенном ударе: «Лицемерная сучка»