Тренер Яна: «Бой со Стерлингом может как закончиться в любую секунду, так и растянуться на 5 раундов»

Кайрат Нурмаганбетов, тренер временного чемпиона UFC в легчайшем весе , поделился ожиданиями от реванша бойца с .

«Петр – яркий финишер, у которого в руках динамит. Он бьет жестко с любой позиции. Нужно смотреть и наслаждаться боем, а если он пройдет все 5 раундов, то поблагодарить бойцов, что они подарили нам 25-минутное зрелище.

Да, Петр распределит силы, но поединок может закончиться в любую секунду: у него сильные руки и ноги, плюс нельзя забывать о его борьбе. Об этом мало говорят, но Петр – чемпион Сибири ADCC по грэпплингу. Он душил сильных самбистов и дзюдоистов.

Мы разговаривали с Андреем (Октябринским, тренером Яна по борьбе – Sports.ru), и я спросил, как он оценивает уровень джиу-джитсу Петра. Андрей ответил, что Ян просто не охотится за приемами, но если оценивать по цвету поясов, то минимум – коричневый.

Как закончится бой? Нельзя так спрогнозировать. Он может как закончиться в любую секунду, так и растянуться на 5 раундов.

Просто пожелаю запастись попкорном, проснуться пораньше, включить телевизор и наблюдать за этим сражением», – сказал Нурмаганбетов в интервью Sports.ru.

Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).

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