Стерлинг рассказал, почему заплакал на церемонии взвешивания: «У меня были проблемы во время подготовки, но я преодолел эти трудности»

Чемпион UFC в легчайшем весе рассказал, почему заплакал после церемонии взвешивания турнира UFC 273.

«Слушай, многие люди думали, что моя карьера окончена. Сам я надеялся вернуться после операции. И вот я стою перед вами с целью вернуться туда, где я раньше был.

Для меня это был очень эмоциональный момент. Дело в том, что у меня были проблемы во время подготовки, но я преодолел эти трудности. И после всего того, что я пережил, у меня чувство, словно мечта исполняется, потому что до этого я пребывал в таком состоянии, как будто музыка замерла.

И поэтому я рад, что у меня есть возможность дальше выступать. Не могу дождаться этого момента. Джексонвилл, приготовься к большому шоу! Вы это запомните надолго», – сказал Стерлинг.

В ночь с 9 на 10 апреля Стерлинг проведет реванш с .

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