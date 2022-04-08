«Заткнись, сука». Стерлинг на русском ответил Яну на пресс-конференции

В Джексонвилле (США) состоялась официальная пресс-конференция участников турнира 273.

В со-главном поединке встретятся чемпион легчайшего дивизиона и .

«Мы все знаем, кто он такой, он клоун. Все что он хочет, это продать побольше трансляций. Я убью его в субботу. Я думаю, что здесь собрались реальные болельщики, которые знают, кто здесь настоящий чемпион», – сказал Ян.

Стерлинг ответил на русском: «Заткнись, сука».

«Я не буду реагировать на каждое его слово. Вы знаете, я его трону сейчас, он вызовет копов», – добавил американец.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля.

Кто поможет Яну в реванше против Стерлинга? Двум секундантам отказали в визе США, а Сехудо не хочет быть «водоносом»

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?