«Заткнись, сука». Стерлинг на русском ответил Яну на пресс-конференции

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян натив Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 контент Бокс/MMA/UFC

В Джексонвилле (США) состоялась официальная пресс-конференция участников турнира UFC 273.

В со-главном поединке встретятся чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг и Петр Ян.

«Мы все знаем, кто он такой, он клоун. Все что он хочет, это продать побольше трансляций. Я убью его в субботу. Я думаю, что здесь собрались реальные болельщики, которые знают, кто здесь настоящий чемпион», – сказал Ян.

Стерлинг ответил на русском: «Заткнись, сука».

«Я не буду реагировать на каждое его слово. Вы знаете, я его трону сейчас, он вызовет копов», – добавил американец.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля.

Кто поможет Яну в реванше против Стерлинга? Двум секундантам отказали в визе США, а Сехудо не хочет быть «водоносом»

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные