Вадим Немков: «Стерлинг опасен. Легкой прогулки у Яна не будет»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе поделился ожиданиями от реванша между и .

«Конечно, интересное противостояние, хотелось бы, чтобы Петр выиграл красиво, досрочно и уверенно. В Стерлинга никто не верит — опасно так относиться к нему.

Главное, чтобы Петя настроился на тяжелый бой и все было хорошо в плане психологии. Не знаю, почему в Стерлинга так не верят.

Наверное, из-за того, как шел первый поединок. Однако американец все равно опасен — легкой прогулки не будет», – считает Немков.

Бой Стерлинг – Ян состоится в ночь с 9 на 10 апреля на 273 в Джексонвилле.

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