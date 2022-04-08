Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном: «Надеюсь, вы готовы к отличному шоу»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к российским болельщикам перед боем с Петром Яном.

«Привет, Россия. Это ваш любимый чемпион Алджамейн Стерлинг.

Надеюсь, вы готовы к отличному шоу. Это будет потрясающий бой. UFC 273. Не пропустите», – сказал американец.

В ночь с 9 на 10 апреля Стерлинг и Ян проведут бой на UFC 273 в Джексонвилле.

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