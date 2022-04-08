Стерлинг про бой с Яном: «Много людей потеряет кучу денег»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от реванша с , который состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

«Восстановился на 100%. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо с тех пор, как занимаюсь единоборствами. У меня была эта травма долгое время, и она, наконец, залечена.

Есть ли проблема ли, что я не бился больше года, а Ян в октябре провел в октагоне 25 минут? Не думаю. У меня было много спаррингов с сильными ударниками, высокоуровневыми грэпплерами. Думаю, я хорошо готов. Представлял этот момент длительное время. Долгие 13 месяцев, и не могу дождаться, когда смогу соревноваться.

Почему Петр идет серьезным фаворитом у букмекеров? Думаю, потому, что два последних его выступления были действительно хороши.

Люди видели мой бой против него в прошлый раз и думают, что так произойдет снова. На самом деле, много людей потеряет кучу денег», – считает Стерлинг.

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Ян и Стерлинг на разных уровнях в психологии. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму