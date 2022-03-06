Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе включен в Зал славы UFC.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», – сообщает UFC.

Последний бой в карьере Нурмагомедов провел в октябре 2020-го, одержав победу над Джастином Гейджи.

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