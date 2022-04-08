Бернс про бой с Чимаевым: «Не беспокоюсь, что являюсь аутсайдером. Пусть все мои сторонники поставят на меня дом»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс ответил на вопрос о статусе андердога в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Точно не беспокоюсь, что являюсь аутсайдером. Пусть соберутся все мои фанаты, а также сторонники и каждый поставит на меня дом. Пусть ребята заработают.

Я был аутсайдером в последних пяти или шести боях. Я не против. Думаю, в таком же положении постоянно находятся Гловер Тейшейра и Чарльз Оливейра.

Мне нет дела до моего статуса. Раньше меня это немного беспокоило, но сейчас все по-другому», – сказал Бернс.

Бой Бернса и Чимаева состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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