Менеджер Емельяненко – о бое с Дациком: «Обсуждается поединок по правилам бокса, находимся на околофинальной стадии переговоров»

Менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак сообщил, что его клиент должен провести боксерский поединок против Вячеслава Дацика.
«Планы на этот год грандиозные, надеюсь, что ничего не помешает их реализации. Ближе всего долгожданный поединок с Вячеславом Дациком, находимся на околофинальной стадии переговоров.
Противостояние, которое все ждут много лет, скорее всего, состоится. И довольно скоро. Обсуждается поединок по правилам бокса», – сказал Бурчак.
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