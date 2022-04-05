Менеджер Емельяненко – о бое с Дациком: «Обсуждается поединок по правилам бокса, находимся на околофинальной стадии переговоров»

Менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак сообщил, что его клиент должен провести боксерский поединок против .

«Планы на этот год грандиозные, надеюсь, что ничего не помешает их реализации. Ближе всего долгожданный поединок с Вячеславом Дациком, находимся на околофинальной стадии переговоров.

Противостояние, которое все ждут много лет, скорее всего, состоится. И довольно скоро. Обсуждается поединок по правилам бокса», – сказал Бурчак.

Емельяненко про Джигана: «Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой... Что-то «булка с маслом» притих»

Беркова – о словах Емельяненко: «После нашей встречи ты точно наведешь шороху в моей индустрии»