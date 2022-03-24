Григорий Дрозд: «Харитонов – фаворит боя с Емельяненко. Александра спортсменом уже сложно назвать»

Бывший чемпион мира по боксу оценил шансы в возможном бою Сергея Харитонова и .

«За подобными новостями не слежу. Мне кажется, это не в рамках бокса. Будет ли этот бой, не знаю, но, как показывает практика, сейчас все можно организовать.

Большой проблемы я не вижу. По правилам бокса, думаю, Харитонов будет фаворитом. В чем его преимущество? Во всем. Емельяненко – его и спортсменом уже сложно назвать.

Просто посмотрите на его состояние, разве он похож на спортсмена? Мне кажется, он больной человек, которому нужно заниматься здоровьем и зависимостью от алкоголя. Этим все сказано», – сказал Дрозд.

Емельяненко обвинил Харитонова в договорном поединке против Скотта: «Да и салфетки у тебя в кастеты превращаются»

Сергей Харитонов: «Договорной бой со Скоттом? Мы бились с Маликом, и у каждого из нас был шанс на победу»