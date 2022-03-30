Бой Харитонова и Емельяненко может состояться 12 июня на футбольном стадионе в Москве (Игорь Лазорин)

Журналист Игорь Лазорин сообщил возможную дату поединка между российскими тяжеловесами Александром Емельяненко и .

«По моей информации, Сергей Харитонов и могут провести бой по ММА 12 июня на футбольном стадионе в Москве.

Это пока далеко от реализации, но с бойцами уже общаются потенциальные организаторы», – написал журналист.

В 2006-м в рамках турнира PRIDE Емельяненко победил Харитонова нокаутом в первом раунде.

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