Бой Харитонова и Емельяненко может состояться 12 июня на футбольном стадионе в Москве (Игорь Лазорин)

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов тяжелый вес (MMA) Емельяненко - Харитонов Бокс/MMA/UFC

Журналист Игорь Лазорин сообщил возможную дату поединка между российскими тяжеловесами Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

«По моей информации, Сергей Харитонов и Александр Емельяненко могут провести бой по ММА 12 июня на футбольном стадионе в Москве.

Это пока далеко от реализации, но с бойцами уже общаются потенциальные организаторы», – написал журналист.

В 2006-м в рамках турнира PRIDE Емельяненко победил Харитонова нокаутом в первом раунде.

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