UFC 273 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги полулегкий вес легчайший вес UFC MMA Алексей Олейник Чан Сон Юнг Петр Ян Алекс Волкановски Алджамейн Стерлинг Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Ян - Стерлинг UFC 273 Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, в рамках которого состоится два чемпионских бой: в полулегком весе между Алексом Волкановски и Корейским Зомби, а также в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном.

Где смотреть и во сколько UFC 273?

Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 05:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Кард UFC 273

Помимо поединков Волкановски – Корейский Зомби и Стерлинг – Ян в мейнкарде встретятся Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс, Маккензи Дерн и Тиша Торрес, Алексей Олейник и Джаред Вандераа.

Онлайн-трансляция турнира

Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные