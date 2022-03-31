UFC 273 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, в рамках которого состоится два чемпионских бой: в полулегком весе между и Корейским Зомби, а также в легчайшем весе между и .

Где смотреть и во сколько UFC 273?

Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 05:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Кард UFC 273

Помимо поединков Волкановски – Корейский Зомби и Стерлинг – Ян в мейнкарде встретятся и Гилберт Бернс, Маккензи Дерн и Тиша Торрес, и Джаред Вандераа.

Онлайн-трансляция турнира

Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.