UFC 273 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, в рамках которого состоится два чемпионских бой: в полулегком весе между Алексом Волкановски и Корейским Зомби, а также в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном.
Где смотреть и во сколько UFC 273?
Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 05:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Помимо поединков Волкановски – Корейский Зомби и Стерлинг – Ян в мейнкарде встретятся Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс, Маккензи Дерн и Тиша Торрес, Алексей Олейник и Джаред Вандераа.
Онлайн-трансляция турнира
Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.