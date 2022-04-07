Илия Топурия – Петру Яну: «Надеюсь, ты себя контролируешь. Мы не хотим раскрошить твою башку»

Испано-грузинский боец UFC Илия Топурия обратился к временному чемпиону легчайшего дивизиона , который пригрозил устроить драку с командой в отеле.

«В команде у Стерлинга есть мой брат ( — прим.ред). Так что это одна команда.

Надеюсь, ты себя контролируешь. Мы не хотим раскрошить твою башку», – написал Топурия.

9 апреля на UFC 273 Ян проведет реванш со Стерлингом.

«Побьем всех в отеле». Ян пригрозил команде Стерлинга, россиянину ответили

Хронология конфликта Яна и Стерлинга в UFC: длится уже 2 года, а запрещенный удар коленом вывел его на новый уровень