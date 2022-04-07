Илия Топурия – Петру Яну: «Надеюсь, ты себя контролируешь. Мы не хотим раскрошить твою башку»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Испано-грузинский боец UFC Илия Топурия обратился к временному чемпиону легчайшего дивизиона Петру Яну, который пригрозил устроить драку с командой Алджамейна Стерлинга в отеле.

«В команде у Стерлинга есть мой брат (Мераб Двалишвили — прим.ред). Так что это одна команда.

Надеюсь, ты себя контролируешь. Мы не хотим раскрошить твою башку», – написал Топурия.

9 апреля на UFC 273 Ян проведет реванш со Стерлингом.

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