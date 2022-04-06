Петр Ян: «Не гонюсь за большой медийностью и популярностью. Да, где-то шучу, прикалываюсь, но это в своем кругу»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал об отношении к популярности.

«Я не гонюсь за большой медийностью, за популярностью. Да, где-то шучу, прикалываюсь, но это в своем кругу.

Почему Ариэлю Хельвани давал интервью на веселой волне? Это зависит от того, как проснешься.

Я не изолировался от мира в этой подготовке. Как обычно, тренировался. Зачем мне удалять что-то, если я могу просто не заходить в новости и мессенджеры?» – сказал Ян.

9 апреля на UFC 273 Ян проведет бой с Алджамейном Стерлингом.

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Петр Ян не осуждает своих фанатов за интернет-буллинг Стерлинга: «Он заслужил это своим поведением»

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