Петр Ян: «Не гонюсь за большой медийностью и популярностью. Да, где-то шучу, прикалываюсь, но это в своем кругу»

Временный чемпион в легчайшем весе Петр Ян рассказал об отношении к популярности.

«Я не гонюсь за большой медийностью, за популярностью. Да, где-то шучу, прикалываюсь, но это в своем кругу.

Почему Ариэлю Хельвани давал интервью на веселой волне? Это зависит от того, как проснешься.

Я не изолировался от мира в этой подготовке. Как обычно, тренировался. Зачем мне удалять что-то, если я могу просто не заходить в новости и мессенджеры?» – сказал Ян.

9 апреля на UFC 273 Ян проведет бой с .

Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Петр Ян не осуждает своих фанатов за интернет-буллинг Стерлинга: «Он заслужил это своим поведением»