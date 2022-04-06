Тактаров дал совету Яну перед реваншем со Стерлингом: «Не нужно красивой победы, нужно просто победить»

Ветеран ММА Олег Тактаров дал совет временному чемпиону UFC в легчайшем весе в преддверии реванша с .

«Я считаю, что нужно быть осторожным, особенно в первом раунде. Можно даже проиграть его по очкам, лишь бы только не сделать никаких ошибок.

Не нужно красивой победы, нужно просто победить — и все. Потому что, когда очень хочешь, а он хочет победить, опасность возрастает, сильно возрастает. Стерлинг же не мальчик для битья, хоть и выглядел таким в первом бою.

Не думаю, что будет что-то подобное тому, как в первом бою. Конечно, он понимает, что Петр — не дитя, к каким-то вещам мог подготовиться. Хотя даже если он затащит Петра в партер, где он якобы сильнее, не думаю, что Ян может попасться куда-то.

Петр уже, наверное, не хуже, чем он, борется в партере. Ну а стойка и бросковая техника у него намного лучше. Но в этом как раз и опасность. Когда понимаешь, что ты намного лучше, можешь поскользнуться. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Пусть даже бой будет выигран по очкам, будет повод сделать трилогию.

Петя, носи пояс чемпиона. Ты единственный в своей весовой категории, кто этого заслуживает. Оставайся таким, какой ты есть. Успехов!» – сказал Тактаров.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на 273 в Джексонвилле.

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