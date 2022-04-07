Стерлинг про угрозы Яна: «Если он хочет, я дам ему номер своей комнаты»

Чемпион UFC в легчайшем весе отреагировал на угрозы , который пообещал устроить с командой американца драку в отеле.

«Я еще не видел его, но теперь мне хочется его увидеть, чтобы посмотреть, что он сделает. Я хладнокровен и собран, но если он хочет устроить потасовку, я более чем готов к этому. Я готов к этому сейчас и готов к этому в субботу.

Если он правда хочет это сделать, то я здесь. Мы с ним в одном отеле, он может меня найти. Если он хочет, я дам ему номер своей комнаты. Но, честно говоря, я думаю, что он просто несет чушь.

Я переведу его в первом раунде, как сделал это в предыдущем поединке, и это будет для него короткий вечер. Я взберусь ему на спину как паукообразная обезьяна и задушу. Мне интересно, что скажут люди, когда я расправлюсь с ним?

С нетерпением жду субботы, чтобы посмотреть на их лица в этот момент. Они назначили его многократным фаворитом, но их ждет большой облом, потому что он не оправдает их ожидания», – сказал Стерлинг.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на UFC 273.

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