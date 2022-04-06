Чимаев – Кормье: «Я размажу тебя в борьбе, брат. Десять из десяти»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев оценил навыки экс-чемпиона двух дивизионов в борьбе.

«Братан, я уничтожу тебя. Я размажу тебя в борьбе, брат. Десять из десяти.

В американской борьбе нет техники. Вы только умеете проходить в одну ногу», – сказал Чимаев в интервью ютюб-каналу Кормье.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом.

Хамзат Чимаев: «С Усманом кончено. Кого он вообще побеждал? Он никогда не дрался с таким бойцом как я»

Тренер Чимаева: «Единственная проблема Хамзата – убедить его тренироваться меньше»