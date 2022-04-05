Петр Ян не осуждает своих фанатов за интернет-буллинг Стерлинга: «Он заслужил это своим поведением»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил на вопрос о гневных комментариях в соцсетях фанатов россиянина, адресованных Алджамейну Стерлингу.

«Мои фанаты делают так, как считают нужным. А то, что к нему относятся неуважительно, я думаю, он заслужил это своим поведением.

Вспомните просто нарезки после моего последнего удара, как он рожал в октагоне», – сказал Ян.

В Тайланде появилось граффити с ударом коленом Яна в бою со Стерлингом

Петр Ян: «В прошлый раз Стерлинг плакал. Теперь он не будет плакать, потому что будет спать»

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