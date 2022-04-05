Ян – о желании Стерлинга задушить Петра: «Это останется в его мечтах. Если захотеть, то и забеременеть можно»

Временный чемпион UFC Петр Ян с иронией прокомментировал высказывание , ранее заявившего о желании победить удушающим приемом в поединке с россиянином.

«Это останется также в его мечтах. Я думаю, что если в следующий раз он придет к тебе [к Ариэлю Хельвани] на передачу, то будет говорить то же самое, потому что этому клоуну только и остается, что говорить.

Ты помнишь эти моменты, когда рефери вышел в октагон и Стерлинг уже лежал на канвасе? Вспомни эти глаза в разные стороны. Такое ощущение было, что он беременный. Мне кажется, если захотеть, он может и забеременеть», – ответил Петр.

Петр Ян – о Стерлинге: «Он уже устал думать обо мне, а я о нем вообще не думал»

Стерлинг – о причинах провала первого боя с Яном: «Я не позавтракал и не вернул в организм топливо после интенсивной зарядки»