Петр Ян: «В прошлый раз Стерлинг плакал. Теперь он не будет плакать, потому что будет спать»

Временный чемпион UFC Петр Ян поделился ожиданиями от поединка за неоспоримый титул в легчайшем весе против .

Российский боец уверен, что в ночь на 10 апреля одержит досрочную победу над соперником.

«Я ожидаю другую версию себя в эту субботу. Во всех аспектах. С момента нашего с ним поединка я стал значительно лучше, сто процентов. Я хочу сделать так, чтобы вопросов ни у кого не осталось.

Вы опять увидите сидящую плачущую голову. Мой сын очень хочет, чтобы я избил Стерлинга, поэтому я так и сделаю. Я прикончу его в субботу, и все забудут этого клоуна.

В прошлый раз он плакал – теперь он не будет плакать, потому что будет спать», – сказал Ян.

Стерлинг – о причинах провала первого боя с Яном: «Я не позавтракал и не вернул в организм топливо после интенсивной зарядки»

Петр Ян – о возможном лидерстве в рейтинге P4P UFC: «Я иду к этому, делаю зрелищные поединки»