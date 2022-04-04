Чейл Соннен высмеял Энтони Джошуа за фото с тренировок: «Если вы будете брызгать на себя водой, то распыляйте ее равномерно»

Бывший боец UFC Чейл Соннен пошутил над бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Соннен посчитал, что на опубликованном фото Джошуа не вспотел после тренировки, а просто облил себя водой ради красивого снимка.

«Ребята, если вы когда-либо будете брызгать на себя водой ради фотосессии, то распыляйте ее равномерно. А затем избавьтесь от бутылки», – написал Чейл в соцсетях.

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