Энтони Джошуа – о бое с Усиком: «Не хочу говорить о переносе, мое уважение Александру»

Топовый британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа высказался о возможном переносе поединка с Александром Усиком.

Напомним, что в настоящий момент Усик состоит в территориальной обороне Киевской области.

«Я испытываю к Усику только уважение. Пусть он отдохнет и разберется с тем, с чем он сейчас имеет дело.

В данный момент мы не можем говорить о боксе. Перенос боя? Я не хочу говорить об этом. Сейчас он через многое проходит, мое ему уважение», – сказал Джошуа.

Энтони Джошуа: «Я не хочу говорить о ситуации с Усиком в Украине. Но я без проблем проведу промежуточный бой. Я подерусь с любым»

Александр Шлеменко: «Усику и Ломаченко, которые взяли в руки оружие, я могу пожелать – остаться живыми. По духу они такие же, как русские парни»