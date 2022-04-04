Хамзат Чимаев: «Я король, размажу любого. Когда львы смотрят мне в глаза, они убегают»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев вновь назвал себя лучшим представителем смешанных единоборств.

Швед чеченского происхождения заявил, что претендует на звание лучшего бойца в истории ММА.

«Когда львы смотрят мне в глаза, они убегают. Я чемпион, я король, я лучший в истории, лучше кого бы то ни было. Размажу каждого, никто со мной не сравнится», – сказал Чимаев.

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