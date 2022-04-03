Андрей Орловский: «Главное, чтобы Ян не сделал такие глупости, как в первом бою. Деньги буду ставить на него»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе дал прогноз на реванш и .

«Я надеюсь, что победит Ян – видел его позавчера в зале, он вроде как в форме, все у него нормально.

Главное, чтобы он не сделал такие глупости, как в первом поединке. Так что поглядим. Деньги буду ставить на Яна», – сказал Орловский.

Бой Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле.

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