Роберт Уиттакер и Марвин Веттори проведут претендентский поединок на UFC 275

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

UFC официально анонсировал поединок между топовыми средневесами Робертом Уиттакером и Марвином Веттори.

Бой между австралийцем и итальянцем состоится 11 июня в Сингапуре на UFC 275.

Уиттакер в последнем поединке уступил Исраэлю Адесанье единогласным решением судей. Веттори же после проигрыша Адесанье провел один бой, одержав победу над Пауло Костой.

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