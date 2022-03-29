Роберт Уиттакер и Марвин Веттори проведут претендентский поединок на UFC 275

UFC официально анонсировал поединок между топовыми средневесами и .

Бой между австралийцем и итальянцем состоится 11 июня в Сингапуре на UFC 275.

Уиттакер в последнем поединке уступил Исраэлю Адесанье единогласным решением судей. Веттори же после проигрыша Адесанье провел один бой, одержав победу над Пауло Костой.

Али Абдель-Азиз: «Веттори – будущий чемпион UFC. Перед боем с Уиттакером он немного потренируется в Дагестане»

Ариэль Хельвани: Уиттакер и Веттори проведут поединок 11 июня