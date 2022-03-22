Двалишвили – Яну: «Я буду сильно смеяться, когда Стерлинг разберет тебя и отправит обратно в Россию»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили обратился к временному чемпиону в легчайшем весе Петру Яну, который 9 апреля на UFC 273 проведет реванш с Алджамейном Стерлингом.

«Я буду сильно смеяться, когда Алджамейн разберет тебя и отправит обратно в Россию. Мы ждем тебя! Не вздумай слиться», – написал Двалишвили в твиттере.

Годом ранее бой Яна и Стерлинга закончился дисквалификацией россиянина за запрещенный удар коленом.

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