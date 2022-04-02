Шон О’Мэлли – о Колби и Адесанье: «Я бы точно посмотрел этот поединок, это было бы очень странно»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил, что хочет увидеть поединок между топовым полусредневесом Колби Ковингтоном и чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей.

Ранее американец неоднократно вызывал новозеландца, однако Адесанья отказывался принимать этот бой.

«Я считаю, что это интересный бой. У Колби безумная борьба, у него сумасшедший темп. Иззи – крупный ублюдок. Они весят 185 и 170 фунтов – 15 фунтов разницы.

И хотя они оба кажутся небольшими для своих весовых категорий, но это важно. Я бы посмотрел поединок Колби против Иззи. Это очень странно. Я думаю, что просто нельзя не устроить этот бой», – сказал О’Мэлли.

Адесанья признался, что однажды чуть не ограбил магазин: «Это была мимолетная мысль, она заставила меня сочувствовать людям»

Колби Ковингтон: «Почему бы мне не подраться с Адесаньей? У него нулевая борьба – подниму его и воткну головой в пол»