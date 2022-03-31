Колби Ковингтон: «Моя мама не разговаривала со мной из-за того, что я сказал о бразильцах»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон рассказал о конфликте с матерью из-за его слов о соперниках.

«Мама кричала на меня: «Я не могу поверить, что ты назвал бразильцев грязными животными. Я тебя не так воспитывала. Ты должен вымыть свой рот с мылом». Но я говорю ей: «Если они ведут себя, как грязные животные, что ты хочешь, чтобы я сделал?».

Она просто бросила трубку и не разговаривала со мной пару недель. Для них тяжело понять весь этот образ. Он никогда этого не примут. Они бы хотели, чтобы я вел себя по-другому и не говорил те вещи, которые говорю», – рассказал Ковингтон.

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