Адесанья признался, что однажды чуть не ограбил магазин: «Это была мимолетная мысль, она заставила меня сочувствовать людям»

Чемпион UFC в среднем весе вспомнил эпизод из своей юности, когда новозеландец уже занимался единоборствами, но еще сильно нуждался в деньгах.

«Помню, я просто смотрел на этот магазин на углу и думал: «Хотел бы я войти туда и сказать: «Послушай, просто дай мне деньги, которые у тебя есть, я не хочу причинять тебе боль, просто дай мне их».

Это была мимолетная мысль, и она заставила меня сопереживать людям, вот почему некоторые из них это делают. У них просто нет другого выбора», – признался спортсмен.

Роберт Уиттакер и Марвин Веттори проведут претендентский поединок на UFC 275

Колби – об Адесанье: «Этот парень – никто, он не оригинален»