Майкл Чендлер: «Фергюсон – чокнутый, малость не в себе, но он не тот парень, которого я смогу сломать»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Тони Фергюсоном, который состоится 7 мая на UFC 274 в Финиксе.

«Тони Фергюсон очень опасен. Он «Эль-Кукуй», и его назвали бугименом не просто так. Я рассчитывал подраться с ним уже в дебютном бою в UFC, но так случилось, что этот поединок состоится на год позже.

Возможно, оно и к лучшему. Думаю, сейчас самое подходящее время для этого боя.

Тони Фергюсон — чокнутый, малость не в себе, но он не тот парень, которого я смогу сломать. Не тот парень, которого я смогу утомить и измотать. Поэтому я собираюсь вынести его как можно скорее. Как вы знаете, у меня одна скорость — закусил капу и газ в пол.

Как только я дотянусь своим ударом к его голове, на этом бой будет окончен, а моя рука поднята в верх», – сказал Чендлер.

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