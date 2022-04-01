Хамзат Чимаев – об Усмане: «Он знает, что я иду за ним, он хочет уйти и оставить это дерьмо»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался о чемпионе дивизиона до 77 килограммов и лидере рейтинга P4P Камару Усмане.

«Я хочу забрать этот пояс как можно быстрее и мощнее. И Камару Усман, я смотрел его интервью, и кто-то спросил: «Думаешь, ты будешь драться с Хамзатом Чимаевым?» И он говорит: «Если я все еще здесь».

В уме он знает, что я иду за ним, и он хочет уйти, оставить это дерьмо. Я надеюсь, что он останется ради меня, я приду за ним и буду драться с Камару.

Если я побью лидера P4P, я стану лидером P4P. Это так просто. Если он уйдет и оставит пояс, мне придется провести больше боев, чтобы стать первым номером P4P», – сказал швед чеченского происхождения.

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